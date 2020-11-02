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Названа дата начала третьей волны коронавируса

2 ноября, 14:13

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Исследователи сказали, когда закончится вторая волна пандемии

В декабре-январе в мире произойдет спад второй волны коронавирусной пандемии, а в конце зимы-начале весны может начаться третья волна.

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К такому выводу пришли французские ученые из Научного совета по вопросам COVID-19 при Министерстве солидарности и здравоохранения.

В своем исследовании "Изучение второй волны. Санитарная ситуация – критическая", который адресовался властям Франции, они называют главным индикатором спада второй волны пандемии снижение числа заражений до 5-8 тыс. в сутки. На таком уровне эпидемию можно будет контролировать.

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Длительность второй волны пандемии зависит не только от вируса, но и от климатических условий и эпидемиологических мер, утверждают исследователи.

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При этом к факторам, которые помогут преодолеть COVID-19, они отнесли формирование коллективного иммунитета, создание вакцины и ее массовое распространение среди населения. Теоретически это может случиться во втором квартале следующего года.

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На этом фоне французские ученые прогнозируют "чрезвычайно сложную" ситуацию в следующие месяцы.

Ученые также отрицают официальную статистику Парижа, согласно которой максимальное количество заразившихся за сутки в стране достигало 52 тыс. человек, и утверждают, что на самом деле их количество в предыдущие недели достигало 80-100 тысяч ежедневно.

Стоит отметить, что по состоянию на 2 ноября, согласно официальным данным, во Франции насчитывается почти 1,5 млн случаев COVID-19. Из них 37 тыс. привели к смертельному исходу.

На фоне неконтролируемого роста заболеваемости с 30 октября в стране объявили общенациональный карантин.

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Франция эпидемия коронавирус пандемия COVID-19 вторая волна третья волна

Источник: Сегодня

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