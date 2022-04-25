Названа одна из главных задач Финляндии после вступления в НАТО

В Альянсе рассчитывают, что государство обеспечит безопасность воздушного пространства стран Балтии

От Финляндии ждут обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава отдела оборонной политики Минобороны Финляндии Янне Куусела заявил, что если Финляндия станет членом НАТО, то она направит войска в страны Балтии и будет обеспечивать безопасность их воздушного пространства.

Об этом сообщает ERR.

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Куусела считает, что Финляндия должна обеспечивать безопасности воздушного пространства стран Балтии

"По моему мнению, весьма вероятно, что в мирное время Финляндия должна была бы каким-то образом участвовать в программе Расширенного передового присутствия (EFP) и обеспечении безопасности воздушного пространства стран Балтии", – сказал министр.

Эстония надеется на финские истребители

Как известно, страны НАТО по ротации обеспечивают безопасность воздушного пространства стран Балтии, поскольку Эстония, Латвия и Литва не имеют собственных истребителей.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет хотел бы, чтобы воздушное пространство Эстонии охраняли новые финские истребители.

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"Очень важно, что Финляндия только что приняла решение о приобретении 64 новых истребителей F-35. Было бы разумно, если бы они при необходимости летали в воздушном пространстве Эстонии", – сообщил Лаанет.

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