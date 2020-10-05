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Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине: подробности

5 октября, 12:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Награду в этом году вручили за исследования вируса гепатита С

В Стокгольме началась "нобелевская неделя" – первой отраслью традиционно считается медицина и физиология. Лауреатами в ней стали сразу трое ученых – американцы Харви Альтер и Чарльз Райс, а также британец Майкл Хоутон.

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Об этом сообщили 5 октября в Нобелевском комитете.

Отмечается, что эти три исследователя "внесли решающий вклад в борьбу с передаваемым через кровь гепатитом С".

Альтер, Хоутон и Райс совершили открытия, которые привели к определению неизвестного на тот момент вируса гепатита С – науки были известны только вирусы гепатита А и В.

"Открытие вируса гепатита С выявило причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделало возможными анализы крови и изобретение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней", – утверждают в комитете.

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В частности, отмечается, что Альтер первым обнаружил вирусное происхождения гепатита С и его отличия от вирусов гепатита А и В, Хоутон, используя непроверенный на тот момент метод, изолировал геном вируса С, а Райс представил "окончательные доказательства того, что вирус гепатита С сам по себе может вызывать гепатит".

Харви Альтер, Чарльз Райс и Майкл Хоутон

Харви Альтер, Чарльз Райс и Майкл Хоутон / Фото: Reuters

Объявление лауреатов продлится до 12 октября. Нобелевскому комитету предстоит назвать обладателей награды в таких сферах как физика, химия, литература, достижения в области мира и экономика. Вручают награды традиционно в декабре.

Напомним, что в прошлом году "нобелевку" по медицине также получили двое американских ученых и один британский - Уильям Кэлин, Грегг Семенза и Питер Рэтклифф – за открытие механизма клеточной адаптации к различной доступности кислорода.

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Как уже сообщалось, из-за коронавируса церемония награждения в этом году претерпела изменения – нобелевские лауреаты будут выступать в формате видеоконференции, а праздничный банкет был отменен.

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медицина гепатит гепатит с нобелевские лауреаты физиология Нобелевская премия

Источник: Сегодня

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