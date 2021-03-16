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Не британский, а бретонский: во Франции обнаружили "скрытный" штамм коронавируса

16 марта, 09:55

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Минимум восемь человек оказались инфицированы новым "мутантом"

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса. Как сообщило главное управление здравоохранения страны, новый вариант появился в Бретани – регионе на северо-западе Франции.

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Минимум восемь человек оказались носителями бретонского "мутанта". Известно о штамме немного, но по одной из гипотез он может избежать обычных скрининговых тестов, пишет Ouest France.

Новая форма COVID-19, предположительно, была впервые обнаружена в конце февраля в больничном центре Ланьона. Управление здравоохранения заявляет, что "ведутся исследования для оценки его передаваемости и серьезности".

Бретонский штамм пока считается локальным – о нем заговорили после того, как у пациентов больницы были выявлены все симптомы коронавируса, однако ПЦР-тесты были отрицательными.

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Пока нет информации, насколько он более или менее опасен и подвержен распространению ранее известных штаммов.

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Франция штамм мутант коронавирус COVID-19
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