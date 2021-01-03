Не было бы счастья: в Германии за карантин значительно выросли частные сбережения

В Германии зафиксировали небывалый рост финансовых сбережений граждан на фоне пандемии коронавируса и вводимых из-за нее ограничений.
Об этом сообщает DW со ссылкой на данные DZ Bank.
Так, сбережения частных домохозяйств за 2020 год увеличились на 393 миллиарда евро и достигли рекордных 7,1 триллиона евро.
"Никогда еще частные сбережения немцев не достигали столь высокой отметки", – отмечает издание.
Эксперты банка объясняют такой резкий рост тем, что многие немцы снизили свои расходы, опасаясь потери работы или сокращения доходов. Карантинное закрытие магазинов также поубавило возможностей тратить деньги.
Отмечается, что в целом за год частные домохозяйства в Германии отложили рекордные 16-17 евро с каждых 100 евро доходов. Ранее самый высокий средний показатель доли сбережений в стране фиксировали в 1991 и 1992 годах.
В то же время эксперты считают, что в 2021 году – как только ситуация с пандемией нормализуется – значительная часть сэкономленных немцами средств будет потрачена.
Напомним, Канцлер Германии Ангела Меркель в обращении к нации по случаю Нового года поблагодарила соотечественников за усилия в борьбе с пандемией и назвала 2020 год назвала самым сложным за 15 лет ее пребывания на посту.
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