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Не было бы счастья: в Германии за карантин значительно выросли частные сбережения

3 января, 01:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В 2021 году в Германии ожидают потребительский бум

В Германии зафиксировали небывалый рост финансовых сбережений граждан на фоне пандемии коронавируса и вводимых из-за нее ограничений.

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Об этом сообщает DW со ссылкой на данные DZ Bank.

Так, сбережения частных домохозяйств за 2020 год увеличились на 393 миллиарда евро и достигли рекордных 7,1 триллиона евро.

"Никогда еще частные сбережения немцев не достигали столь высокой отметки", – отмечает издание.

Эксперты банка объясняют такой резкий рост тем, что многие немцы снизили свои расходы, опасаясь потери работы или сокращения доходов. Карантинное закрытие магазинов также поубавило возможностей тратить деньги.

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Отмечается, что в целом за год частные домохозяйства в Германии отложили рекордные 16-17 евро с каждых 100 евро доходов. Ранее самый высокий средний показатель доли сбережений в стране фиксировали в 1991 и 1992 годах.

В то же время эксперты считают, что в 2021 году – как только ситуация с пандемией нормализуется – значительная часть сэкономленных немцами средств будет потрачена.

Напомним, Канцлер Германии Ангела Меркель в обращении к нации по случаю Нового года поблагодарила соотечественников за усилия в борьбе с пандемией и назвала 2020 год назвала самым сложным за 15 лет ее пребывания на посту.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия сбережения карантин коронавирус
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