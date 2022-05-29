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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Иллюзия помощи. Германия за два месяца не поставила Украине почти никакого оружия

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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29 мая, 09:24
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В течение нескольких недель Шольц повторял, что поддержка Киева продолжается
Канцлер Олаф Шольц (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Канцлер Олаф Шольц (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Германия за два месяца свела к минимуму военную поддержку Украины и практически не предоставила оружия, несмотря на данные обещания.

Об этом сообщает Welt со ссылкой на документы, имеющиеся у них в распоряжении.

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Так, в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от федерального правительства Германии.

В середине мая Германия отправила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были только запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

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Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Украина продолжает испытывать потребность в этих боеприпасах, о чем не раз уведомляла ФРГ. Канцлер Олаф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки, но Германия пока их не сделала.

Кроме того, в издании сообщают, что отраслевые экспортные заявки на продажу Киеву 100 танков Marder и 88 танков Leopard 1 находятся в Совете федеральной безопасности уже пять недель.

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В конце апреля правительство Германии объявило о поставке 30 танков "Гепард", но первые 15 "гепардов" будут доставлены не ранее конца июля.

По мнению киевских правительственных кругов, пишет Welt, причиной задержки доставки является обучение украинских военных.

Канцлер ФРГ изменил позицию по передаче Украине оружия

19 мая федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось в парламенте страны защищать решение правительства по предоставлению Украине тяжелых вооружений. Еще месяц назад глава правительства ФРГ был против передачи ВСУ чего-то более весомого, чем каски и бронежилеты.

"Помогать в обороне страны, подвергшейся жестокому нападению, в этом нет эскалации. Это вклад в отражение нападения и тем самым скорейшее прекращение насилия. Всех нас объединяет общая цель не позволить России победить в этой войне. Украина должна выстоять", – подчеркнул Шольц.

Таким образом немецкий политик, рейтинг которого обвалился в апреле на фоне отказа от предоставления ВСУ оружия, ответил внутренним критикам, которые считают, что вооружая Украину, Запад только усиливает эскалацию конфликта.

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