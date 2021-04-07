Не хотел регистрировать "Спутник V": главу Минздрава Чехии отправили в отставку

Премьер Бабиш заявил о различии в подходах к здравоохранению

В Чехии отправили в отставку министра здравоохранения Яна Блатны, который был против регистрации в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", до того как ее одобрит Евросоюз. За его позицию его неоднократно критиковал президент Милош Земан.

Реклама

Об этом сообщает чешское издание Novіnky.

"Я был за использование только одобренных вакцин. Только так я могу гарантировать, что они помогут людям. То же самое и с лекарствами", – заявил Блатны.

В то же время чешский премьер-министр Андрей Бабиш утверждает, что отставка главы Минздрава не связана с его позицией по российской вакцине, и Чехия не собирается регистрировать ее отдельно от ЕС.

Причина отставки Блатны, по его словам, в "разных подходах к управлению здравоохранением". Бабиш также обвинил министра в бюрократии.

Реклама

"Хочу сообщить, что президент уволил меня по просьбе премьер-министра. Я принимаю политическое решение, на которое премьер-министр имеет право", – прокомментировал Блатны свою отставку.

В тренде От границ Украины и до Камчатки: Россия начала масштабную проверку войск

Земан подписал указ об увольнении Блатны 7 апреля, следующим указом назначив на его место Петра Аренберга.

Напомним, в Чехии еще в марте разгорелся скандал, после того как президент Милош Земан потребовал от премьера Андрея Бабиша уволить ряд министров, выступающих против упрощенной легализации российской вакцины от коронавируса Sputnik V.

Мы также писали, что парламентская оппозиция Чехии призвала отстранить вице-премьера и министра промышленности, торговли и транспорта Карела Гавличека, который пригласил Россию принять участие в строительстве нового блока АЭС "Дукованы".

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама