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Не хватает рук: Эстония хочет поставить украинских заробитчан в приоритет

13 марта, 17:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Министр сельского хозяйства напомнил о скором начале аграрных работ

Эстония может начать в приоритетном порядке выдавать рабочие визы работникам из Украины, поскольку скоро наступит необходимость для подготовки полей и посадки.

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Об этом, как сообщает местное издание Postimees, заявил 13 марта министр по делам сельской жизни Эстонии Урмас Круузе.

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"Из-за специфики отрасли не всегда реально найти сотрудников на месте, и в таких случаях компании смотрят дальше – так было уже много лет, и мы видим ту же тенденцию в соседних с нами странах", – сказал Круузе.

Он отметил, что в целом в сельскохозяйственной сфере Эстонии заняты порядка 13 тысяч человек, из которых 1,5-2 тыс. иностранные наемные работники, в том числе и украинцы. Большая часть работников задействуется в июне, когда наступает пора сбора урожаев.

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Стоит отметить, что из-за коронавирусной эпидемии в Эстонии, как и во многих других странах ЕС, действуют ограничения на въезд из большинства других стран, которые не входят в ЕС.

В то же время Польша еще в прошлом году решила этот вопрос, разрешив въезд для украинских заробитчан.

Напомним, в прошлом году в Эстонии разразился скандал с украинскими заробитчанами, которых депортировали за якобы нарушение карантинных ограничений.

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