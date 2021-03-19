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Не испугался тромбоза: премьер Франции привился вакциной AstraZeneca

19 марта, 17:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Жан Кастекс принял первую дозу препарата, чтобы доказать его безопасность

В рамках популяризации национальной кампании по иммунизации населения от COVID-19 премьер-министр Франции Жан Кастекс публично принял вакцину AstraZeneca.

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Об этом сообщает France24.

Прививку 55-летнему Кастексу сделали в военном госпитале Бегин, расположенном в пригороде Парижа. Этот процесс транслировался главными телеканалами страны:

Перед этим главный фармрегулятор Франции Haute Autorité de Santé разрешил продолжать вакцинации в стране препаратом от AstraZeneca, но только для лиц в возрасте старше 55 лет.

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Как известно, вакцина этого производителя попала в скандал – после ряда летальных случаев среди иммунизированных лекарство заподозрили в провоцировании тромбоза.

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Жан Кастекс. Фото: Thomas Coex/Pool via REUTERS

Жан Кастекс. Фото: Thomas Coex/Pool via REUTERS

Однако Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Всемирная организация здравоохранения не обнаружили такой связи и назвали вакцину от AstraZeneca "безопасной и эффективной".

Ради восстановления общественного доверия к вакцине AstraZeneca премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже планирует сегодня публично ее принять.

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После заключения EMA и ВОЗ многие страны возобновили применение препарата от этого производителя.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Франция вакцинация вакцина Жан Кастекс AstraZeneca
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