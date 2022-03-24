Не место в свободной Европе: в Польше снесли памятник советским солдатам

За символом звезды скрываются преступления коммунистов, заявили поляки

Памятник советского периода снесли в Польше / Фото: Коллаж: Сегодня

В Польше снесли памятник воинам Красной Армии, установленный в городе Хжовицы после Второй мировой войны. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

"В свободной, независимой и демократической Польше нет места символам с красной звездой. Красным звездам нет места в публичном пространстве свободной Европы. Его нет, потому что за этим символом скрываются преступления коммунистического строя, межвоенного периода. За этим символом стоят жертвы методичного геноцида советской власти в Казахстане, против украинцев, которых морили голодом", — заявил присутствовавший на месте президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Он отметил, что символ красной звезды, как и немецкая свастика, несет ответственность за начало Второй мировой войны, также в нем можно увидеть преступников из Катыни.

Реклама

"И, наконец, этот символ после 1945 года говорил о порабощении и колонизации Польши, Центральной и Восточной Европы Советами. К сожалению, по сей день символ красной звезды, Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин доминируют в мозгах и сердцах правителей Российской Федерации, которые варварски пытаются снести независимую Украину", — сказал Навроцкий.

Что известно о памятнике

Обелиск высотой около 5 метров был установлен в 1949 году на месте бывшего кладбища 620 погибших красноармейцев 1-го Украинского фронта. Останки павших ранее были перенесены на военное кладбище Красной Армии в Кендзежин-Козле.

На памятнике была красная звезда и надпись на польском и русском языках: "Вечная слава героям Советской Армии, павшим за свободу народов в 1945 году". Теперь его заменит памятник жертвам двух величайших тоталитарных режимов.

Реклама

Добавим, российские СМИ сообщают также, что Следственный комитет России начал проверку по факту сноса памятника советским воинам в Польше.

Читайте также: