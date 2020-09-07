Не надели маски: в Бельгии разогнали демонстрацию против карантина

В Брюсселе (Бельгия) в воскресенье, 6 сентября, противники ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом вышли на демонстрацию, которую спустя некоторое время полиция решила прекратить. Об этом сообщило бельгийское издание Le Soir.

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На плакатах протестующих было написано: "Я дышу свободно", "Живи своей жизнью, эпидемия закончилась" и "Убитые маской".

В ходе акции были задержаны два человека, один из которых за то, что ударил в лицо полицейского, которого после этого госпитализировали.

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Официальный представитель полиции Брюсселя Оливье Слосса заявил, что решение прекратить демонстрацию было принято потому, что большая часть протестующих пришла на акцию без защитных масок, ношение которых в Бельгии сейчас обязательно даже на свежем воздухе, а также из-за того, что протестующие не соблюдали социальную дистанцию.

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Власти утверждают, что полиция не применяла против демонстрантов специальных средств, а также сделала собравшимся несколько устных предупреждений, на которые они не отреагировали.

Напомним, 29 августа в столице Германии Берлине прошла очередная акция против карантинных ограничений, которые были введены в стране из-за распространения коронавируса, которая постепенно переросла в стычки с полицией. Правоохранители приняли решение разогнать демонстрацию из-за массового нарушения правил, после того как протестующие не отреагировали на просьбу надеть маски. В итоге правоохранители пригнали к Брандербургским воротам водометы и начались задержания.

Видео: ATN_NEWS

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