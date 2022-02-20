Не остановится на Украине: в Британии назвали следующие цели Путина

Лиз Трасс рассказала, кто еще может стать жертвой российской агрессии

Глава МИД Великобритании раскрыла планы Путина / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Если президент РФ Владимир Путин нападет на Украину, это будет предвестником того, что Россия применит силу для аннексии большего количества бывших советских республик. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Mail On Sunday.

"Нам нужно остановить Путина, потому что он не остановится на Украине. Он был предельно ясен: его амбиции не просто привели к тому, чтобы взять под свой контроль Украину, он хочет повернуть время вспять, к середине 1990-х или даже раньше", — сказала она.

Реклама

По словам Трасс, следующими в опасности окажутся страны Балтии и Западные Балканы.

"Путин публично заявил обо всем этом, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные участки Восточной Европы. Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. На следующей неделе это может быть Украина, но тогда какая страна будет следующей?" — сказала британский министр.

Угроза вторжения России

В последние недели западные официальные лица предупреждали, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину.

Реклама

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

НАТО видит признаки того, что Россия может начать полномасштабное нападение на Украину, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провокации сейчас очень опасны. "Один обстрел, один артиллерийский огонь могут привести к войне", — предупредил он.

Реклама

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил об угрозе крупнейшей войны с 1945 года.

По последним оценкам правительства США, вдоль границы с Украиной, как в России, так и в соседней Беларуси, в настоящее время размещено от 169 000 до 190 000 российских военнослужащих (в эту цифру входят и боевики на оккупированной территории Украины).

Читайте также: