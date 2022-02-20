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Не остановится на Украине: в Британии назвали следующие цели Путина

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 февраля, 14:40
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Лиз Трасс рассказала, кто еще может стать жертвой российской агрессии
Глава МИД Великобритании раскрыла планы Путина
Глава МИД Великобритании раскрыла планы Путина / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Если президент РФ Владимир Путин нападет на Украину, это будет предвестником того, что Россия применит силу для аннексии большего количества бывших советских республик. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Mail On Sunday.

"Нам нужно остановить Путина, потому что он не остановится на Украине. Он был предельно ясен: его амбиции не просто привели к тому, чтобы взять под свой контроль Украину, он хочет повернуть время вспять, к середине 1990-х или даже раньше", — сказала она.

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По словам Трасс, следующими в опасности окажутся страны Балтии и Западные Балканы.

"Путин публично заявил обо всем этом, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные участки Восточной Европы. Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. На следующей неделе это может быть Украина, но тогда какая страна будет следующей?" — сказала британский министр.

Угроза вторжения России

В последние недели западные официальные лица предупреждали, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину.

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Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

НАТО видит признаки того, что Россия может начать полномасштабное нападение на Украину, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провокации сейчас очень опасны. "Один обстрел, один артиллерийский огонь могут привести к войне", — предупредил он.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил об угрозе крупнейшей войны с 1945 года.

По последним оценкам правительства США, вдоль границы с Украиной, как в России, так и в соседней Беларуси, в настоящее время размещено от 169 000 до 190 000 российских военнослужащих (в эту цифру входят и боевики на оккупированной территории Украины).

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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