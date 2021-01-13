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Не только Pfizer и BioNTech: в Швейцарии разрешили вакцину от COVID-19 Moderna

13 января, 02:21

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Теперь в стране разрешили вакцины от коронавируса двух производителей

В Швейцарии вакцину от коронавируса американской компании Moderna признали безопасной и разрешили использовать в стране.

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Об этом сообщает Swiss Info.

Ранее в Швейцарии была разрешена вакцина от коронавируса Pfizer и BioNTech.

Отмечается, что эффективность вакцины Moderna составляет 94% через 14 дней после введения пациенту второй дозы.

К слову, согласно последним данным, в Швейцарии зафиксировали более 485 тысяч случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусрной инфекцией, умерли более 7,6 тысяч человек.

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В то же время побороть болезнь смогли более 318 тысяч человек.

Напомним, после начала вакцинации от коронавируса в Швейцарии скончался пожилой человек, которому ввели препарат, разработанный Pfizer/BioNTech.

Кроме того, около 420 путешественников, которые намеревались провести зимний отпуск в Швейцарии, сбежали из отелей, куда их поместили на карантин из-за мутировавшего штамма коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Швейцария карантин вакцина коронавирус
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