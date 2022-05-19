"Нельзя спасти лицо Путина, которого уже нет" – цитаты мировых лидеров 19 мая

Западные политики продолжают работать на победу Украины над путинской Россией и делать заявления в нашу поддержку.
Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты 19 мая 2022 года.
Ближайшие союзники
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в сложившейся ситуации невозможно сохранить лицо международному преступнику Владимиру Путину, к чему ранее призывал лидера Украины президент Франции Эммануэль Макрон.
"Спасти лицо Путина? Нельзя спасти то, чего уже нет", – резюмировал польский политик.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон похлопотал, чтобы Украина получила новое вооружение для борьбы с оккупантами.
"Я информировал Президента о поддержке, которая поступает для обороны Украины, включая артиллерию большой дальности, ракеты берег-корабель и беспилотные дроны. Это часть нашего дополнительного пакета военной помощи Украине в размере 1,3 млрд фунтов стерлингов", – отметил Джонсон.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен показала свою вышиванку.
"Сегодня я отмечаю яркую и богатую украинскую культуру, одевая вышиванку. Каждый 3-й четверг мая люди носят эту традиционную одежду как выражение единства и национальной идентичности. В эти трудные времена мы вместе с нашими украинскими друзьями", – написала политик на своей странице в Твиттере.
НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил нынешние возможности Москвы по захвату Украины.
"Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. Ей пришлось покинуть Киев и Харьков, его окрестности, а наступление на Донбассе застопорилось", – сообщил Столтенберг, который сейчас работает над принятием Швеции и Финляндии в НАТО.
Канцлер Германии Олаф Шольц покритиковал Путина, выступая в бундестаге в защиту поставок Украине тяжелых вооружений (!).
"Путин по-прежнему считает, что может бомбить и диктовать мир. Но он ошибается. Так же как он ошибался по поводу решимости украинцев и единства наших союзов. Потому что украинцы этого не принимают, и мы тоже", – сказал Шольц с парламентской трибуны.
Предыдущие высказывания
- 11 мая мировые политики высказывали обеспокоенность по поводу гразящего голода ряду стран из-за развязанной Россией войны в Украине.
- 10 мая западные политики высказывались о поддержке вступления Украины в ЕС и снова заявляют, что будут с нами до полной победы над Россией.
- 4 мая президент США Джозеф Байден сообщил, какую роль в мировой истории сейчас играет Украина.