Водометы против протестующих. Фото и видео из карантинного Берлина

Жители столицы Германии вышли на акции против новых эпидемиологических ограничений

В немецкой столице проходит многочисленная акция противников новых эпидемиологических ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Протестующие собрались в правительственном квартале Берлина, большинство из них – на площади перед Бранденбургскими воротами.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

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Обязательное условие для проведение митингов в Германии – ношение масок и дистанцирование, однако не все демонстранты это соблюдают.

Множество центральных улиц перекрыты правоохранителями, повсюду припаркованы десятки полицейских автомобилей, на дорогах пробки. Как сообщили в полиции, за порядком следят 2,2 тыс. стражей порядка.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Перед бундестагом (федеральным собранием, парламентом) и бундесратом (представительством германских земель) МВД собираться запретило.

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Изначально митинг проходил спокойно, однако позже демонстранты стали вести себя агрессивно и попытались прорваться к Бундестагу. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Начались задержания нарушителей.

Сегодня должны обсуждать поправку к закону о защите от инфекционных заболеваний, в котором оговариваются условия для вступления в силу дополнительных ограничений при новых вспышках COVID-19.

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Накануне активисты подали десятки запросов на проведение митингов, однако многие из них не были одобрены.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Напомним, в начале месяца в Германии ввели карантинный режим, как минимум на месяц закрыв заведения общепита, фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.

С тех пор в стране проходят массовые протесты, которые периодически оборачиваются агрессией к полицейским.

Также мы сообщали, что немецкая фармкомпания CureVac получила положительные промежуточные результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса.

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