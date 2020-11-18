Водометы против протестующих. Фото и видео из карантинного Берлина

В немецкой столице проходит многочисленная акция противников новых эпидемиологических ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Der Tagesspiegel.
Протестующие собрались в правительственном квартале Берлина, большинство из них – на площади перед Бранденбургскими воротами.
Обязательное условие для проведение митингов в Германии – ношение масок и дистанцирование, однако не все демонстранты это соблюдают.
Множество центральных улиц перекрыты правоохранителями, повсюду припаркованы десятки полицейских автомобилей, на дорогах пробки. Как сообщили в полиции, за порядком следят 2,2 тыс. стражей порядка.
Перед бундестагом (федеральным собранием, парламентом) и бундесратом (представительством германских земель) МВД собираться запретило.
Изначально митинг проходил спокойно, однако позже демонстранты стали вести себя агрессивно и попытались прорваться к Бундестагу. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Начались задержания нарушителей.
Сегодня должны обсуждать поправку к закону о защите от инфекционных заболеваний, в котором оговариваются условия для вступления в силу дополнительных ограничений при новых вспышках COVID-19.
Накануне активисты подали десятки запросов на проведение митингов, однако многие из них не были одобрены.
Напомним, в начале месяца в Германии ввели карантинный режим, как минимум на месяц закрыв заведения общепита, фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.
С тех пор в стране проходят массовые протесты, которые периодически оборачиваются агрессией к полицейским.
Также мы сообщали, что немецкая фармкомпания CureVac получила положительные промежуточные результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса.
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