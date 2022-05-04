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Немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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4 мая, 06:53
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Российский Ил-20 пересек международное воздушное пространство и направлялся к острову Рюген
Немецкие истребители перехватили самолет-разведчик РФ над Балтийским морем. Фото: коллаж "Сегодня"
Немецкие истребители перехватили самолет-разведчик РФ над Балтийским морем. Фото: коллаж "Сегодня"

В небе над Балтийским морем двумя немецкими истребителями Eurofighter был перехвачен российский разведывательный самолет Ил-20.

Об этом сообщает представительство сил Германии в НАТО в Twitter.

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"Российский Ил-20 Кут-А (самолет-разведчик) был перехвачен нашей службой быстрого реагирования (QRA) над Балтийским морем в выходные дни, при этом два истребителя Eurofighter поднялись в воздух из Лааге", – говорится в публикации.

Также отмечается, что служба ежедневно работает для "защиты воздушного пространства над Германией и НАТО".

Поднятые по тревоге истребители Eurofighter принудили непрошенного "гостя" сменить курс, сопроводив самолет-разведчик за пределы воздушных границ ФРГ.

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