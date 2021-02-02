Немедленно и без условий освободить: как в мире отреагировали на приговор Навальному

Мир практически мгновенно отреагировал на сегодняшнее решение московского суда, приговорившего оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима. Уже в течение первых часов после приговора российское "правосудие" осудили США, Великобритания, Германия, Франция, страны Балтии, высокопоставленные представители Евросоюза.

Немедленно освободить

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Практически идентичные требования выдвинули российским властям США и Британия – "немедленно и безоговорочно освободить".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении подчеркнул, что вместе с союзниками его страна намерена привлечь Россию к ответственности за несоблюдение прав ее граждан.

"Мы повторяем наш призыв к правительству России немедленно и безоговорочно освободить г-на Навального, а также сотни других граждан России, незаконно задержанных в последние недели за осуществление своих прав, включая право на свободу выражения мнений и мирных собраний. Даже работая с Россией над продвижением интересов США, мы будем тесно координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности за несоблюдение прав своих граждан".

Глава МИД Великобритании Доминик Раабеназвал постановление суда по Навальному "извращенным" и призвал освободить оппозиционера и задержанных протестующих.

"Великобритания призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, арестованных за последние две недели. Сегодняшнее извращенное постановление, направленное против жертвы отравления, а не виновных, показывает, что Россия не выполняет основные обязательства члена международного сообщества".

Глава МИД Германии Хайко Маас также осудил приговор и призвал освободить оппозиционера и напомнил, что Европейский суд и предыдущий приговор Навальному с условным сроком назвал произволом.

"Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произволом. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден".

Неприемлемый и необоснованный приговор

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Отреагировал на решение российского суда в отношении оппозиционера и глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Повторяю призыв ЕС немедленно освободить Алексея Навального. Мы не принимаем его приговор – правосудие нельзя политизировать. Протестующие имеют право проводить мирные демонстрации и выражать свои политические взгляды".

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович напомнила, что и первая судимость Навального была признана необоснованной.

"Решение по Навальному противоречит обязательствам России по правам человека. Он не должен быть арестован и предан суду в первую очередь потому, что его первоначальная судимость уже была признана произвольной и явно необоснованной".

Президент Франции Эммануэль Макрон также считает приговор Алексею Навальному неприемлемым и призывает к немедленному его освобождению.

"Осуждение Алексея Навального неприемлемо. Политические разногласия не могут быть преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Уважение прав человека, таких как демократические свободы, не подлежит обсуждению".

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмеснамекнула, что верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Москву донесет до Кремля жесткую позицию евросообщества по осуждению Навального.

Политические мотивы никогда не могут оправдать тюремное заключение и лишение основных прав человека. Бельгия присоединяется к своим европейским партнерам в этом фундаментальном вопросе и призывает освободить Навального. Жозеп Боррель передаст жесткий сигнал во время своего визита в Россию через несколько дней.

Евросоюз призвали ввести санкции

Страны Балтии, как всегда, единогласны в отношении реакции на очередное нарушение международных норм и прав человека Россией – Литва и Латвия призывают Евросоюз отреагировать на приговор Навальному новыми санкциями.

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Министерство иностранных дел Литвы четко назвало сегодняшний приговор противнику Кремля политически мотивированным и заявило, что на российские власти можно повлиять только санкциями.

Навальный пережил отравление, но претензия Кремля на правосудие – нет. Приговор политически мотивирован, направлен на подавление оппозиции. Преследования должны быть прекращены, а виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности. ЕС должен вести диалог с Кремлем исключительно на языке санкций.

Глава МИД Латвии Эдвардс Ринкевичс солидарен с соседкой в отношении санкций, он назвал решение суда по Навальному циничным.

Решение отправить Алексея Навального в тюрьму- это цинизм и нарушение законности и международных обязательств Российскими властями. Требуем его незамедлительного освобождения. ЕС должен ввести санкции против ответственных лиц, Совет Европы – отреагировать на нарушение решения ЕСПЧ.

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