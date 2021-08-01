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Несмотря на убытки: глава Ryanair может получить бонусных 100 миллионов фунтов стерлингов

1 августа 2021 17:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Если в период с 2021 по 2024 год стоимость акций компании достигнет 21 евро, то О'Лири имеет право на бонусы

Акции Ryanair почти удвоились с момента пандемии в марте 2020 года / Фото: коллаж "Сегодня"

Акции Ryanair почти удвоились с момента пандемии в марте 2020 года / Фото: коллаж "Сегодня"

Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири может получить зарплату в размере 100 миллионов евро, несмотря на то, что Ryanair понесла огромные убытки во время пандемии.

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Об этом сообщает The Telegraph.

Оказывается, что если в период с 2021 по 2024 год стоимость акций компании достигнет 21 евро, то исполнительный директор авиакомпании имеет право на бонус в размере 10 млн акций.

А акции Ryanair почти удвоились с момента пандемии в марте 2020 года и сейчас колеблются около исторического максимума. И это несмотря на то, что в прошлом году, во время локдауна, авиакомпания понесла убытки в размере 1,1 миллиарда евро. Сам О'Лири на прошлой неделе признал, что COVID-19 продолжает наносить ущерб лоукостеру.

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В то же время аналитик Stifel Йоханнес Браун установил целевую цену на акции Ryanair в 21 евро за акцию. А партнеры из Morgan Stanley и Berenberg заявили, что стоимость акций составляет 20 евро.

"Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что бизнес-модель Ryanair сегодня сильнее, чем была до пандемии: ключевые стратегические слабости перед пандемией сложных отношений с рабочими и поставщиками самолетов теперь стали явными сильными сторонами Ryanair", - заявил аналитик HSBC Эндрю Лоббенберг.

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Отметим, что пакет заработной платы О'Лири вызвал споры, когда о нем было объявлено в феврале 2019 года. Бонус активируется, если до 31 марта 2024 года годовая прибыль Ryanair достигнет 2 миллиардов.

Royal London, в то время один из мелких институциональных инвесторов Ryanair, сказал, что награда была "совершенно неуместной".

"Я считаю, что акционеры голосуют против моего пакета заработной платы: если вам это не нравится, не голосуйте против – продавайте свои акции", – сказал О'Лири в 2018 году.

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Ранее мы сообщали, что продажа билетов на пассажирские рейсы между США и Беларусью теперь запрещена. Такое решение приняло американское министерство транспорта в качестве наказания за принудительную посадку рейса Ryanair в Минске. Ограничения распространяются и на рейсы с пересадкой.

Напомним, что в пятницу, 23 июля, Верховный суд Испании постановил, что правила перевозки багажа Ryanair были несправедливыми. Согласно этим правилам, бюджетный перевозчик может отправлять сумки и чемоданы другим рейсом, что неоднократно вызывало недовольство пассажиров.

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