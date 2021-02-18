Українська
$ 27,9
33,64
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Нет укола – нет работы: Ватикан жестко борется с отказами от COVID-вакцин

18 февраля, 20:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Официальный штат Святого Престола насчитывает больше тысячи человек – почти все из них живут в Италии

Ватикан, где в прошлом месяце началась кампания по иммунизации от COVID-19, пригрозил увольнением тем, кто откажется от укола без уважительных причин.

Реклама

Как сообщает Reuters, об этом говорится в указе губернатора Ватикана, кардинала Джузеппе Бертелло, который ранее и сам победил коронавирус.

В семи страницах текста он назвал вакцинацию "ответственным выбором", объяснив это высоким риском причинения вреда другим людям.

Читайте также: Папа Римский по-особенному попросил сделать прививку от COVID-19

Те, кто от нее откажется без уважительных причин, подпадет под действие закона о правах и обязанностях сотрудников Ватикана. Одно из положений предполагает "разной тяжести последствия вплоть до увольнения" для тех, кто откажется от "мер пресечения".

В тренде
КНДР уходит в новый "трудный поход"
Реклама

Сотрудников, которые не смогут пройти иммунизацию по состоянию здоровья, переведут на должность, на которой они будут минимально контактировать с другими людьми. Зарплата у них останется та же, даже если новая должность будет хуже прежней.

Указ Бертелло был подписан 8 февраля и опубликован на сайте губернаторства.

В Ватикане официально числится несколько тысяч сотрудников, преимущественно граждан Италии. Город-государство начало кампанию по иммунизации в прошлом месяце – одним из первых, кому ввели вакцину, был 84-летний Папа Римский Франциск. Сам он является ярым сторонником вакцин от COVID-19.

В целом, за все время пандемии в Ватикане зарегистрировали менее 30 случаев инфицирования. Большинство из них – среди служащих швейцарской гвардии, которые проживают в коммунальных бараках.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ватикан Папа Римский вакцинация Франциск коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Польше уже больше 1,5 тысячи случаев
В Польше уже больше 1,5 тысячи случаев "побочки" после вакциныЕвросоюз
Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИ
Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИСША
Коронавирус эволюционирует. К чему приведет мутация инфекции?
Коронавирус эволюционирует. К чему приведет мутация инфекции?Евросоюз
Европарламент призвал Украину запретить сайт
Европарламент призвал Украину запретить сайт "Миротворец"Евросоюз
Россия готова к разрыву с ЕС: Лавров сделал громкое заявление
Россия готова к разрыву с ЕС: Лавров сделал громкое заявлениеРоссия
Ученые создали уникальный тест на коронавирус: проводится с помощью смартфона
Ученые создали уникальный тест на коронавирус: проводится с помощью смартфонаЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять