Невероятно пугающе: Меркель попыталась описать разрушения от наводнений в Германии

Ангела Меркель высказалась о разрушениях от наводнения в Германии / коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала пугающей и не поддающейся описанию ситуацию с наводнениями в стране в ходе посещения в воскресенье деревни Шульд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, особенно пострадавшей от стихии.

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Об этом она заявила журналистам, передает "Интерфакс".

"Это невероятная пугающая ситуация, в немецком языке, пожалуй, нет таких слов, чтобы описать разрушения", - сказала Меркель.

Фото: REUTERS

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Жертвами наводнений в Германии, по последним данным, стали по меньшей мере 157 человек, 110 из них – в Рейнланд-Пфальце, более 670 человек пострадали.

Кроме того огромный ущерб нанесен инфраструктуре и домам.

/ Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Напомним, от сильных наводнений пострадали несколько европейских стран, в частности беда добралась и до соседней с Германией Австрии – там тоже города уходят под воду.

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Наводнения также накрыли Бельгию и Нидерланды. На востоке Бельгии не менее 20 человек погибли в результате наводнения, еще 20 жителей региона – пропали без вести. Непогода разрушила десятки домов и заставила жителей Бельгии спешно покидать свои дома.