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По соседству с Украиной нашли опасную мутацию коронавируса: что о ней известно

5 апреля, 20:17

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пока что штамм обнаружили лишь у одного заболевшего в городе Сучава

Румынские ученые обнаружили разновидность коронавируса, которая снижает эффективность вакцин.

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О новом варианте сообщила 5 апреля пресс-служба Университета имени Штефана чел Маре.

"Мутация E484K представляет большую устойчивость к созданным вакцинами антителам, что снижает эффективность вакцин", – говорится в заявлении вуза.

Опасный штамм является мутацией британской мутации вируса и был найден в румынском городе Сучава.

На этом фоне ученые заключили соглашение о сотрудничестве с больницами семи уездов Румынии, чтобы проверять анализы заболевших.

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Университет заявил о готовности наладить подобное сотрудничество и с другими медучреждениями страны, чтобы сформировать объективную картину имеющихся в Румынии штаммов.

Напомним, в прошлом месяце украинские исследователи тоже сообщили о новой мутации британского штамма коронавируса – она отличается от тех, которые были впервые обнаружены у пациентов в Лондоне в декабре 2020 года.

Стоит отметить, что глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объясняет распространением именно британского штамма всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине.

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Румыния штамм мутация коронавирус COVID-19
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