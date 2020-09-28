ЕС подготовил новые санкции против России за строительство Керченского моста

Европейский союз продолжает наказывать Россию за оккупацию Крыма. Под санкции ЕС за строительство Керченского моста в ближайшее время попадут еще четыре компании и два человека.
Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.
По его словам, европейские дипломаты уже согласовали расширение крымского санкционного списка. Окончательное решение будет принято до конца текущей недели.
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Кто именно попадет под ограничения, пока не сообщается.
Ранее ЕС уже ввел санкции против ряда российских компаний, которые принимали участие в незаконном строительстве.
Напомним, о завершении строительства так называемого Керченского моста и готовности железнодорожной части переправы Россия заявила в декабре 2019 года.
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