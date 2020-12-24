Нидерланды изменили правила въезда для туристов

Путешественникам нужно будет сдавать тест на коронавирус

Власти Нидерландов приняли решение обязать путешественников, прилетающих в страну, предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

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Об этом сообщает Reuters.

Тест должен быть проведен не ранее чем за три дня до вылета в Нидерланды.

Также туристам нужно будет проходить десятидневный карантин, несмотря на результат теста на COVID-19.

В Нидерландах рассматривают расширение данной меры на пассажиров поездов, автобусов и водного транспорта.

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По состоянию на утро 24 декабря, в Нидерландах коронавирус зафиксировали у 711 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 10 тысяч человек.

Также мы писали о том, что Нидерланды ввели запрет на пассажирские авиарейсы из Южной Африки, где выявлена новая форма коронавируса, не позднее 1 января.

Напомним, Украина пока не будет останавливать воздушное сообщение с Великобританией из-за распространения там нового мутированного штамма коронавируса COVID-19.

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