Нидерланды вводят жесткий карантин на Рождество

В Нидерландах с 15 декабря на пять недель вводят жесткие карантинные ограничения в связи с ростом заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Об этом сообщил премьер-министр Марк Рютте, передает Reuters.

В ходе локдауна в стране закроют все школы и магазины, общественные места и ограничат собрания до двух людей.

"Нидерланды закрываются. Мы осознаем всю серьезность наших решений прямо перед Рождеством", – заявил Рютте.

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Издание отмечает, что во время выступления премьера у его офиса в Гааге протестующие против карантина стучали кастрюлями и сковородками.

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"Реальность такова, что мы имеем дело не с невинным гриппом, как считают некоторые из протестующих, а с вирусом, который может поразить любого", – сказал он.

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Нельзя собираться группами более двух человек, даже дома. Исключение сделают на три дня перед Рождеством – разрешат собираться втроем.

Все общественные места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты закроют до 19 января, школы – до 18 января.

Супермаркеты, банки и аптеки останутся открытыми.

Людям рекомендуют оставаться дома, не ездить на работу и как можно чаще избегать контактов.

Правительство призвало отложить второстепенные международные поездки до 15 марта.

Напомним, Министерство здравоохранения Великобритании установило для Лондона наивысший уровень карантина из-за роста случаев заражения коронавирусом. Третий уровень ограничений начнет действовать в столице и ряде других городов с полуночи 16 декабря.

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