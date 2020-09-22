Нобелевская премия в условиях пандемии: церемонию вручения и банкет отменили

Нобелевские лауреаты в этом году не поедут в Швецию

На фоне продолжающейся всемирной пандемии коронавируса Нобелевский комитет принял решение отменить традиционные церемонию вручения Нобелевских премий и банкет.

Реклама

Об этом 22 сентября сообщили на сайте комитета.

"Нынешние обстоятельства продолжающейся пандемии значат, что это уникальный год в истории Нобелевской премии, поскольку идея заключается в том, что медали и дипломы безопасно передаются лауреатам в их странах через посольства и университеты лауреатов", – говорится в опубликованном заявлении.

Таким образом, официальную церемонию, на которой обычно всем лауреатам вручают награды лично, заменит видеотрансляция из мэрии Стокгольма, а также из разных частей мира, где будут находиться новые обладатели престижной награды.

В тренде Германия не может расследовать отравление Навального – СМИ

В последний раз нобелевский банкет отменялся более полувека назад – в 1956 году, в знак протеста против вторжения советских войск в Венгрию. Также торжественная часть не проводилась во время Первой и Второй мировых войн.

Реклама

Стоит отметить, что нобелевская неделя, когда объявляются лауреаты во всех шести номинациях в этом году пройдет с 6 по 12 октября. Вручают награды традиционно в декабре.

Также смотрите видеосюжет о том, как проходила нобелевская церемония в прошлом году:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама