Українська
$ 28,2
33,2
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Нобелевская премия в условиях пандемии: церемонию вручения и банкет отменили

22 сентября, 20:54

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Нобелевские лауреаты в этом году не поедут в Швецию

На фоне продолжающейся всемирной пандемии коронавируса Нобелевский комитет принял решение отменить традиционные церемонию вручения Нобелевских премий и банкет.

Реклама

Об этом 22 сентября сообщили на сайте комитета.

"Нынешние обстоятельства продолжающейся пандемии значат, что это уникальный год в истории Нобелевской премии, поскольку идея заключается в том, что медали и дипломы безопасно передаются лауреатам в их странах через посольства и университеты лауреатов", – говорится в опубликованном заявлении.

Таким образом, официальную церемонию, на которой обычно всем лауреатам вручают награды лично, заменит видеотрансляция из мэрии Стокгольма, а также из разных частей мира, где будут находиться новые обладатели престижной награды.

В тренде
Германия не может расследовать отравление Навального – СМИ

В последний раз нобелевский банкет отменялся более полувека назад – в 1956 году, в знак протеста против вторжения советских войск в Венгрию. Также торжественная часть не проводилась во время Первой и Второй мировых войн.

Реклама

Стоит отметить, что нобелевская неделя, когда объявляются лауреаты во всех шести номинациях в этом году пройдет с 6 по 12 октября. Вручают награды традиционно в декабре.

Также смотрите видеосюжет о том, как проходила нобелевская церемония в прошлом году:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Швеция банкет коронавирус пандемия Нобелевская премия COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоены
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоеныПолитика
В Испании новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки
В Испании новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом за суткиЕвросоюз
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую "Армату"Евросоюз
Под Киевом мужчина
Под Киевом мужчина "утонул", чтобы получить 200 млн страховкиПроисшествия
В Польше украинец разбил в хлам авто еще на тест-драйве
В Польше украинец разбил в хлам авто еще на тест-драйвеЕвросоюз
Премьеру Франции грозит тюрьма из-за коронавируса: что произошло
Премьеру Франции грозит тюрьма из-за коронавируса: что произошлоЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять