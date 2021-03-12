Українська
$ 27,75
33,17
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Novavax показала эффективность 96%: COVID-вакцину будут применять в Украине

12 марта, 00:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Исследование было проведено в Великобритании

Вакцина от коронавируса американской компании Novavax оказалась эффективной на 96,4% против исходного штамма, а против британского – на 86,3%.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

В исследовании, которое было проведено в Британии, приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, старше 65 лет были 27% из них.

Отмечается, что вакцина показала 100% эффективность в предотвращении серьезного течения заболевания и смерти.

Тем временем Украина уже договорилась о поставках вакцины Novavax.

В тренде
Италия, Норвегия и Исландия остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Реклама

Ранее стало также известно, что вакцина компании Pfizer защищает против британского штамма коронавируса.

Как сообщалось ранее, Норвегия, Италия и Исландия вслед за Данией останавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Решение связано с возможными побочными действиями препарата.

Также мы писали, что в Украине появился новый штамм коронавируса. У больных медики замечают другие симптомы – это диарея и тошнота, не являющиеся типичными для COVID-19. Чаще стали болеть молодые люди от 30 лет.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация вакцина коронавирус Novavax
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробности
Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз
Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше:
Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: "Это был ад, люди кричали о помощи"Евросоюз
"Было понятно, что он засыпал" – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителеЕвросоюз
В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подростка
В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз
В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в Польше
В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в ПольшеЕвросоюз
Крушение судна в Черном море: сухогруз перевозил уголь из ОРДЛО?
Крушение судна в Черном море: сухогруз перевозил уголь из ОРДЛО?Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять