Новорожденная четверня от украинки в Польше может остаться без отца: ему грозит депортация

В Польше украинка родила четверню. Все дети здоровы, однако матери все равно не до радостей, так как ее мужа могут в любой момент депортировать из страны.

Об этом сообщает Onet.

Новорожденные и мама чувствуют себя хорошо, но еще побудут в больнице в течение нескольких недель под присмотром врачей, малышам нужно набрать вес. Женщина родила 4 мальчиков, их вес достигал от 1270 до 1550 граммов. Такие случаи происходят раз в 10 тысяч родов.

Однако отцу четверни грозит депортация в Украину. Проблемы начались совсем недавно, хотя супруги живут в Польше уже шесть лет. Пограничники утверждают, что украинец работал без необходимого разрешения. Его оштрафовали на 3 тысячи злотых и обязали выехать из страны.

Украинцы уже подали апелляцию на решение пограничной службы, и юрист утверждает, что решение о депортации вынесено незаконно. Женщина не может остаться одна с детьми. А муж должен иметь разрешение на работу, чтобы иметь возможность финансово обеспечить многодетную семью.

Уполномоченная помощница президента Польши по делам мигрантов из Украины Ольга Хребор поддерживает семью и уже обратилась, чтобы помочь им решить вопрос с разрешением.

