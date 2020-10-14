Новые санкции ЕС из-за отравления Навального: кто попал в "черный" список

Европейский Союз планирует ввести новый пакет санкций против россиян из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Под эти меры могут попасть шестеро российских чиновников, сообщает The New York Times.
Так, в "черный" список попали:
- директор ФСБ Александр Бортников;
- первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко;
- замминистра обороны Алексей Криворучко;
- замминистра обороны Павел Попов;
- начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин;
- полпред президента Сергей Меняйло.
Издание отмечает, что именно эти чиновники предположительно причастны к отравлению Алексея Навального. Если санкции против них таки введут, их ждут замораживание активов и запрет на поездки в страны Евросоюза.
Кроме того, Европейский Союз может вести санкции против Российского государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий. Западные спецслужбы заявляют, что на этом предприятии разработали "Новичок".
Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, где российские врачи заявили, что у него нарушение обмена веществ. Через несколько дней его вывезли в Германию, и немецкие медики диагностировали у него отравление боевым ядом "Новичок". В Организации по запрету химического оружия это подтвердили.
Кроме того, ранее было принято решение продлить еще на год персональные санкции против граждан России, причастных к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
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