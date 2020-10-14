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Новые санкции ЕС из-за отравления Навального: кто попал в "черный" список

14 октября, 16:46

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Эти чиновники предположительно причастны к покушению на оппозиционера

Европейский Союз планирует ввести новый пакет санкций против россиян из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Под эти меры могут попасть шестеро российских чиновников, сообщает The New York Times.

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Так, в "черный" список попали:

  • директор ФСБ Александр Бортников;
  • первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко;
  • замминистра обороны Алексей Криворучко;
  • замминистра обороны Павел Попов;
  • начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин;
  • полпред президента Сергей Меняйло.

Издание отмечает, что именно эти чиновники предположительно причастны к отравлению Алексея Навального. Если санкции против них таки введут, их ждут замораживание активов и запрет на поездки в страны Евросоюза.

Кроме того, Европейский Союз может вести санкции против Российского государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий. Западные спецслужбы заявляют, что на этом предприятии разработали "Новичок".

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Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, где российские врачи заявили, что у него нарушение обмена веществ. Через несколько дней его вывезли в Германию, и немецкие медики диагностировали у него отравление боевым ядом "Новичок". В Организации по запрету химического оружия это подтвердили.

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Кроме того, ранее было принято решение продлить еще на год персональные санкции против граждан России, причастных к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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ЕС отравление санкции список Алексей Навальный
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