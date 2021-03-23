Українська
$ 27,69
33,01
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Новые выводы Венецианской комиссии по реформе КСУ: что похвалили, за что пожурили

23 марта, 03:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Комиссия дала Украине ряд рекомендаций по конституционной процедуре

Венецианская комиссия 22 марта обнародовала заключение в отношении законопроекта № 4533 о Конституционном Суде Украины и конституционной процедуре, отметив улучшения и рекомендовав исправить недостатки.

Реклама

Соответствующий документ опубликован на сайте Комиссии.

За что похвалили

  • Венецианская комиссия приветствовала отозвание президентом Владимиром Зеленский законопроекта, приостанавливающего полномочия всех судей Конституционного Суда (№4288).
  • В новом проекте закона о конституционной процедуре были учтены предыдущие рекомендации Венецианской комиссии появилось много улучшений.
  • Нововведения в области конституционных жалоб и открытости конституционного судопроизводства, формирование сенатов и коллегий, распределения дел, доступа к материалам дела, дисциплинарной ответственности судей и внутреннего функционирования Конституционного Суда.

Рекомендации

  • Cудей КСУ следует выбирать с участием международных экспертов (было в предыдущих рекомендациях). В Венецианской комиссии раскритиковали норму, которой предложено разрешить действующим депутатам претендовать на место в Конституционном Суде.
  • Рассмотрение конституционных жалоб, в ходе которых положение признается неконституционным, должно передаваться в Большую палату, только если есть запрос на это президента или парламента.
  • Инициативу возбуждения дисциплинарного производства следует передать от исполнительной власти Национальному агентству по борьбе с коррупцией.
  • В новом законопроекте не хватает "постепенных санкций": за дисциплинарные проступки ниже "серьезного дисциплинарного проступка" должны быть предложены альтернативные санкции – такие как предупреждения, выговоры, снижение заработной платы и т. д., которые принимаются большинством судей.
  • Суд должен иметь возможность пересмотреть свое собственное решение в случае, если один из проголосовавших за это решение судей в дальнейшем был осужден в последней инстанции за получение взятки.

Напомним, в декабре Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение о законодательной ситуации в отношении механизмов противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного Суда Украины о признании незаконной уголовной статьи о незаконном обогащении чиновников.

В тренде
Пропаганда в Беларуси пробила дно: на ТВ показали оппозиционеров рядом с крысами (видео)

Также напомним, что 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. После этого КСУ чуть было не распустили.

Реклама

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

венецианская комиссия рекомендации реформирование Конституционный суд законопроект
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страны массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?
Страны массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?Евросоюз
Какие страны приостановили вакцинацию AstraZeneca (список)
Какие страны приостановили вакцинацию AstraZeneca (список)Евросоюз
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почему
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почемуЕвросоюз
Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакциной
Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакцинойЕвросоюз
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБ
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБЕвросоюз
AstraZeneca и тромбоз: ученые выяснили связь и как избежать смертей
AstraZeneca и тромбоз: ученые выяснили связь и как избежать смертейЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять