Новый COVID-бунт в Словакии: бары и рестораны откроют несмотря на запреты

Владельцы десятков ресторанов и кафе по всей Словакии объявили, что откроются для посетителей во вторник, 8 декабря. К ним присоединились и владельцы фитнес-центров. Недовольные рестораторы ссылаются на ситуацию в соседней Чехии, где рестораны уже могли открыться.

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Об этом сообщает издание Novinky.cz.

Словацкая инициатива исходила из второго по численности населения города на востоке страны – Кошице, где хотят открыться 40 ресторанов и кафе. Владельцы говорят, что у них лопонуло терпение и они намеренно рискуют.

"Ситуация невыносимая, мы не можем справиться со второй волной, нам нужно не нанимать сотрудников, а приходится увольнять их", – говорится в заявлении участников инициативы.

"Мы хотим работать в нормальном режиме, как работают магазины и супермаркеты", – сказал Мирослав Хередош, представитель инициативы.

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К инициативе присоединились и владельцы фитнес-центров.

"Завтра откроется огромное количество наших членов, – заявил Павел Кисель, глава профсоюза фитнес-центров. – У этих людей нет другого выхода. В этом случае страх – дело второстепенное".

Активисты предоставили своим членам точные инструкции на случай проверки и заявляют, что власти имеют право наложить штраф, но не могут закрыть спортклубы или возбудить уголовное дело.

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Владельцы ресторанов, кафе и фитнес-центров полагаются на юридический анализ, согласно которому, режим ЧП был незаконно продлен, а потому намерены оспорить любые наложенные штрафы.

Операторы ресторанов и кафе подчеркнули, что будут соблюдать все правила гигиены, включая расстояние между столиками. Согласно действующим правилам, рестораны и кафе могут работать только на террасах и продавать еду навынос.

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Словацкий премьер Игорь Матович не хочет никому грозить штрафами, но призвал всех к ответственности. "Свобода без ответственности ведет к анархии. Если это будут делать рестораны и фитнес-центры, это приведет к анархии", – предупредил Матович.

Напомним, в Словакии прошли акции протеста против COVID-ограничений: протестующие были с флагами и петардами, копы – на лошадях.

Также напомним, месяц назад Словакия закрыла пункты пропуска на границе с Украиной в связи с быстрым распространением COVID-19.

Ограничивался въезд в/из Словакии и весной 2020 года:

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