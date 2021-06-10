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Новый международный скандал? Литва и Польша нашли российских шпионов

10 июня 2021 11:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Литве в работе на Россию подозревают депутата, его разрешили арестовать, в Польше шпион уже задержан

Россия снова попалась на шпионаже

Россия снова попалась на шпионаже

Россия угодила сразу в два новых шпионских скандала – в Литве и Польше. Сегодня литовский парламент разрешил арестовать депутата Сейма от "Согласия" Яниса Адамсона, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ.

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Об этом сообщает LETA.

Адамсон работает в парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, и у него нет доступа к гостайне.

По неофициальной информации Латвийского телевидения, в документе Службы госбезопасности отмечены 43 эпизода шпионажа с участием Адамсона.

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Сам Адамсон заявил, что не имеет ни малейшего понятия, что ему инкриминируется.

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Тем временем Генеральная прокуратура Польши заявила, что Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали гражданина Польши Януша Н., против которого выдвинуто обвинение в шпионаже в пользу России.

Задержание прошло в Варшаве 31 мая 2021 года

"Суд принял во внимание ходатайство прокурора и поместил подозреваемого в предварительное заключение сроком на три месяца", - говорится в сообщении.

Ранее Германия обвинила Россию в шпионаже.

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