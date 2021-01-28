Новый недостаток "оксфордской" вакцины: не подходит для стариков

Вакцина от коронавируса, разработанная британо-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, годится только для пациентов в возрасте от 18 до 64 лет.

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Как сообщает Tagesspiegel, к такому заключению на основании имеющихся данных пришли участники постоянной прививочной комиссии STIKO при немецком институте Роберта Коха.

"В настоящее время имеется недостаточно данных для оценки эффективности вакцинации [среди людей – ред.] после 65 лет", – говорится в докладе комиссии.

Кроме того, немецкие эксперты рекомендуют продолжать серию вакцинации тем же препаратом, который был введен изначально.

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При этом вакцины на основании технологии мРНК, созданные альянсом BioNTech/Pfizer и компанией Moderna, ученые называют эквивалентными с точки зрения безопасности и эффективности.

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Как ожидается, 29 января Европейское агентство лекарственных средств примет решение о допуске вакцины AstraZeneca на европейский рынок. После этого она станет третьим официально разрешенным препаратом на территории ЕС.

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