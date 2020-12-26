Новый штамм COVID-19 обнаружили еще в двух странах Европы

Еще две страны сообщили в субботу, 26 декабря, о выявленных на их территории случаях инфицирования новым мутировавшим видом коронавируса COVID-19. Четыре случая зафиксированы в Испании и один – в Швеции.
В частности об этом сообщает испанское издание El Pais.
Трое заболевших в Испании – отец, мать и сестра молодого человека, который прибыл в четверг самолетом из Великобритании. Причем, заражен ли новым коронавирусом сам прибывший, пока неизвестно.
Кроме четырех подтвержденных случаев, еще у трех человек подозревают мутировавший коронавирус.
В тоже время в Швеции, по информации Reuters, мутировавший коронавирус был обнаружен у заболевшего мужчины, ранее прилетевшего из Британии, он сразу был изолирован и другие случаи в стране пока не зафиксированы.
Напомним, за последние сутки об обнаружении нового штамма коронавируса, ранее выявленного в Великобритании, заявили еще в трех странах – Франции, Японии и Швейцарии.
В то же время в Центре общественного здоровья Минздрава утверждают, что в Украине пока нет зарегистрированных случаев заражения новым мутировавшим штаммом коронавируса, который распространяется в Великобритании.
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