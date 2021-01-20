Новый скандал с вакцинацией от COVID в Европе: теперь отличились австрийские политики

В Австрии проверяют информацию о том, что в некоторых регионах местные политики и их родственники были вакцинированы от COVID-19 вне очереди, тогда как сейчас в стране этап вакцинации медиков и пожилых людей.
Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает APA.
По информации издания, случаи, когда прививки делали не обитателям домов престарелых, людям старше 80 лет и медицинским работникам, а политикам, общественным деятелям и их родственникам были зафиксированы в Форарльберге, Тироле, Каринтии, Верхней Австрии, Нижней Австрии и Вене.
К примеру, один из мэров, который не подпадал под первый этап вакцинации, сделал прививку от коронавируса во время прививочной кампании в местном доме престарелых.
В данный момент сообщения о подобных нарушениях проверяют Минздрав Австрии и органы прокуратуры.
"Если по непредвиденным причинам остались излишки вакцины – например, в случае острого заболевания человека, которого планировали вакцинировать – должен быть список ожидания с теми, кто должен быть вакцинирован следующим по показаниям", – объяснили в австрийском Минздраве.
Напомним, ранее связанный с вакцинацией от COVID-19 скандал разразился в Польше, когда СМИ заметили среди вакцинированных вне очереди известных в стране персон – актеров и политиков, а на тот момент в стране проходил этап вакцинации медиков.
Мы также сообщали, что в Австрии зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, причем один из заболевших – ребенок.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк