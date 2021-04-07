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Новый скандал со "Спутником V" в Словакии: Россия продала "не ту" вакцину

7 апреля, 13:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Полученный словаками препарат отличается от того, который был одобрен международными экспертами

После распада словацкого правительства из-за "Спутника V" российская вакцина от коронавируса попала в новый скандал – оказалось, что она отличается от той, которая была одобрена медицинским журналом The Lancet.

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Об этом пишет Dennik N, ссылаясь на заключение государственного института контроля за лекарственными средствами Словакии.

На этом фоне в Министерстве здравоохранения выразили неуверенность в безопасности применения полученной вакцины.

И хотя препарат прошел ряд испытаний (в том числе на токсичность, специфическую активность, отсутствие примесей и другие характеристики), этого недостаточно, чтобы говорить об его эффективности и безопасности для людей.

Игорь Матович. Фото: facebook.com/igor.matovic.7
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Игорь Матович. Фото: facebook.com/igor.matovic.7

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Вдобавок к этому институту не предоставили необходимые документы о производстве или безопасности вакцины.

На этом фоне Минздрав Словакии обратился в другую лабораторию для исследования безопасности вакцины. Результаты обещали сообщить позже.

Стоит отметить, что одним из аргументов словацкой власти для решения купить российскую вакцину было исследование в The Lancet.

Напомним, что Словакия заказала у России 2 млн доз "Спутника V", что стало причиной глубочайшего политического кризиса, который привел к отставке премьер-министра.

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Россия Словакия скандал вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 Спутник V
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