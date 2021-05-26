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Суду в Нидерландах показали обломки сбитого над Донбассом "Боинга": фото и видео

26 мая, 19:27

Екатерина Кикоть , Стас Кожемякин

Участники процесса смогли воочию оценить характер повреждений восстановленного корпуса самолета – особое внимание уделили фюзеляжу и кабине экипажа

Обломки малайзийского лайнера, который был сбит боевиками в небе над Донбассом в июле 2014 года, сегодня показали на авиабазе Хиллз-Реен в Нидерландах.

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Об этом сообщается в сюжете "Сегодня".

Такое выездное заседание суда проводилось впервые. До сих пор на судебных заседаниях, которые продолжаются с марта 2020 года, рассматривались процедурные вопросы, а доказательства не заслушивались и свидетелей не вызывали.

Видео: Сегодня

Прокуроров и адвокатов пустили в ангар, чтобы те воочию могли оценить характер повреждений восстановленного корпуса самолета, а особое внимание уделили форме и размеру повреждений фюзеляжа и кабины экипажа.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

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Слушания дела по существу должны начаться 7 июня. Обвиняемых четверо – это трое россиян Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Ранее международная следственная группа пришла к выводу, что самолет, на борту которого находились 298 человек, сбили с неподконтрольной Украине территории из установки "Бук", которую привезли из России.

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Как уже сообщалось, Международный суд ООН планирует вынести финальное решение по делу о сбитом Boeing до 2023 года.

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