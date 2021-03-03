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Отдал России часть Украины за вакцину: скандал из-за шутки премьера Словакии

3 марта, 18:23

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

"Юморист" Игорь Матович уже получил резкий ответ от министра Кулебы

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, правительство которого может распасться из-за закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил, что обменял этот препарат на Закарпатскую область Украины.

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Об этом глава правительства сказал 2 марта в эфире местного радио Expres.

Радиоведущий Брано Заводский сказал, что переговоры с РФ о поставках "Спутника V" длились несколько недель, и спросил Матовича, что он пообещал россиянам за вакцину.

"Закарпатскую Украину", – без длительных раздумий сказал словацкий премьер.

На недоумение журналиста Матович быстро объяснился, что это шутка, но заявил, что в Словакии какие-либо договоренности с Кремлем автоматически предусматривают предательство страны.

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"Я ничего им не обещал. Они от меня ничего не хотели", – сказал премьер, назвав своей целью "предоставить людям безопасную вакцину, чтобы они не умирали".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это уже посоветовал Матовичу обменять вакцину "на несколько регионов Словакии".

"Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", – добавил глава МИД в Twitter.

Напомним, что первую партию "Спутника V" – 200 тысяч доз – Словакия получила 1 марта. Всего Братислава закупила у Москвы 2 миллиона доз вакцины.

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Россия Словакия Закарпатье Украина Закарпатская область
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