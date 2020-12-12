Ученые рассказали, кто легко перенесет COVID-19

Ученые заявили, что существуют пять ключевых генов, которые связаны с наиболее тяжелой формой COVID-19.

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Об этом сообщает агентство news.cgtn.com.

Исследователи, изучавшие ДНК 2700 пациентов с COVID-19 в 208 отделениях интенсивной терапии по всей Великобритании, обнаружили, что пять генов, участвующих в таких двух молекулярных процессах, как противовирусный иммунитет и воспаление легких, играют центральную роль во многих тяжелых случаях.

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Эти гены частично объясняют, почему некоторые люди мучительно переносят COVID-19, а другие не страдают:

IFNAR2;

TYK2;

OAS1;

DPP9;

CCR2.

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Команда ученых также обнаружила, что повышение активности гена INFAR2 может создать защиту от COVID-19, потому что, вероятно, имитирует эффект лечения интерфероном.

В исследовании указаны несколько существующих препаратов, которые можно было бы использовать для лечения людей, имеющих более высокий риск тяжелого заболевания.

Наибольшим потенциалом обладают противовоспалительные средства, называемые ингибиторами JAK, в том числе лекарство от артрита Барицитиниб, производимое Eli Lilly.

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Пока что стероид под названием Дексаметазон и недавно разработанный противовирусный препарат Ремдесивир от Gilead являются единственными лекарствами, разрешенными во всем мире для лечения пациентов с COVID-19. Ремдесивир не рекомендуется для тяжелых случаев заболевания, потому что дает смешанные результаты.

В прошлом месяцев США одобрили препарат Eli Lilly Бамланивимаб для лечения пациентов, которые не госпитализированы, но подвержены риску серьезного заболевания из-за своего возраста или сопутствующих болезней.

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Напомним, ВОЗ зарегистрировала 66 млн случаев заражения коронавирусом и 1,5 млн смертей от COVID-19. При этом за последние полтора месяца смертность от этой инфекции в мире выросла на 60%.

Кроме того, ВОЗ советует не обниматься c родными и друзьями во время праздников, чтобы ограничить распространение коронавируса.

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