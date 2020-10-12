Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

В этом году Шведская академия наук отметила вклад в усовершенствование аукционов

"Нобелевская неделя" подошла к концу – спустя три дня после объявления лауреата в области мира, в Стокгольме назвали победителя в последней номинации, которой традиционно является экономика.

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Как сообщил генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Йоран К. Ханссон, в этом году Нобелевскую премию по экономике разделят американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон.

Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля – официальное название награды – им досталась за "усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

Отмечается, что Милгром сформулировал более широкую теорию аукционов, которая включает не только общую, но и частную оценку лота, которая варьируется между различными участниками торгов.

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Уилсон же продемонстрировал, почему рациональные участники торгов, как правило, делают ставки ниже их собственной оценки лота.

Напомним, что в прошлом году лауреатами стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за "экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности".

Отметим, что из-за коронавируса церемония награждения в этом году претерпела изменения – нобелевские лауреаты будут выступать в формате видеоконференции, а праздничный банкет был отменен.

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