Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

"Нобелевская неделя" подошла к концу – спустя три дня после объявления лауреата в области мира, в Стокгольме назвали победителя в последней номинации, которой традиционно является экономика.
Как сообщил генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Йоран К. Ханссон, в этом году Нобелевскую премию по экономике разделят американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон.
Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля – официальное название награды – им досталась за "усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".
Отмечается, что Милгром сформулировал более широкую теорию аукционов, которая включает не только общую, но и частную оценку лота, которая варьируется между различными участниками торгов.
Уилсон же продемонстрировал, почему рациональные участники торгов, как правило, делают ставки ниже их собственной оценки лота.
Напомним, что в прошлом году лауреатами стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за "экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности".
Отметим, что из-за коронавируса церемония награждения в этом году претерпела изменения – нобелевские лауреаты будут выступать в формате видеоконференции, а праздничный банкет был отменен.
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