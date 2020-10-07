Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии: кто получил награду

В Стокгольме продолжается "нобелевская неделя" – после объявления лауреатов в области медицины, а также физики наступила пора следующей категории, которой по традиции является химия.
В этом году Нобелевскую премию по химии получили французская ученая Эммануэль Шарпентье и ее американская коллега Дженнифер Дудна за открытие метода редактирования генома.
Об этом 7 сообщил генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Йоран К. Ханссон.
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