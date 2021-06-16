Українська
$ 26,93
32,62
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Одна из стран ЕС объявила конец эпидемии коронавируса

16 июня 2021 11:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Заболеваемость COVID-19 в Словении продолжает снижаться – всего за сутки обнаружили лишь 112 новых заразившихся, это в полтора раза меньше, чем на прошлой неделе

Словения одной из первых в Европе объявила о победе над COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

Словения одной из первых в Европе объявила о победе над COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

В феврале в Словении отменили локдаун, а теперь эпидемия коронавируса считается завершившейся – с таким объявлением 16 июня выступили на пресс-конференции власти страны.

Реклама

Об этом сообщает Novi List.

По словам госсекретаря Министерства здравоохранения Франка Виндишара, вторая волна, которая длилась почти восемь месяцев (ее объявили 18 октября), официально завершилась.

Читайте также: Первая страна ЕС достигла коллективного иммунитета против COVID-19

В целом, за сутки в Словении обнаружили 112 случаев COVID-19 – это 4,8% позитивности, то есть в 1,5 раза меньше, чем неделей раньше. При этом двое пациентов скончались.

Реклама

На этом фоне Словения все еще не находится в безопасной "зеленой" зоне в соответствии с критериями Европейского центра по контролю за заболеваниями (ECDC). Поэтому в стране продолжают действовать некоторые карантинные ограничения:

Не пропусти!
Турция – Уэльс: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Турция против Уэльса на Евро-2020
  • в помещениях и при больших скоплениях людей на открытом воздухе обязательно ношение масок;
  • в рестораны, культурные объекты, бассейны, ярмарки, казино, игровые салоны допускают только вакцинированных или тех, кто получил отрицательный ПЦР-тест или переболел коронавирусом.

За все время пандемии COVID-19 в Словении подтвердили более 250 тыс. случаев болезни, а свыше 4,7 тыс. человек скончались.

Напомним, что ранее в Словении приостановили вакцинацию жителей моложе 60 лет от COVID-19 препаратом от AstraZeneca.

О чем еще говорят в Украине и мире 16 июня, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Следствие по MH17 отклонило показания о причастности ВСУ к пуску ракеты – судья
Следствие по MH17 отклонило показания о причастности ВСУ к пуску ракеты – судьяЕвросоюз
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для Украины
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для УкраиныЕвросоюз
Германия и Франция не позвали Украину на переговоры с РФ. Кулеба объяснил ситуацию
Германия и Франция не позвали Украину на переговоры с РФ. Кулеба объяснил ситуациюВласть
Российские хакеры атаковали Нидерланды во время расследования катастрофы MH17 – СМИ
Российские хакеры атаковали Нидерланды во время расследования катастрофы MH17 – СМИЕвросоюз
Сегодня
Сегодня "Северный поток – 2" начнут заполнять газом: пойдет ли российское топливо в ГерманиюЭкономика
Над
Над "Северным потоком – 2" нависла угроза новых санкций – МИД ГерманииЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять