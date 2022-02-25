Официально. Совет Европы приостановил членство России

Россия не будет представлена в Комитете министров и ПАСЕ

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Комитет министров Совета Европы приостановил право Российской Федерации быть представленной в двух органах – Комитете министров и в ПАСЕ – из-за агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщили в Совете Европы.

Реклама

Что известно

"Сегодня Комитет министров в соответствии с Уставом Совета Европы принял решение приостановить право Российской Федерации на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее с немедленным вступлением в силу. Решение было принято вследствие вооруженного нападения РФ на Украину", – говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций СЕ, в том числе по Европейской конвенции по правам человека.

"Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от Российской Федерации, также остается членом Суда, а жалобы, поданные против Российской Федерации, будут по-прежнему рассматриваться, и Суд будет выносить по ним решения", – отметили в СЕ.

Кроме этого, в Совете Европы заявили, что приостановление членства РФ – это не окончательная мера, а временная, которая "оставляет каналы связи открытыми".

Напомним, ранее президент ПАСЕ Тини Кокс отмечал, что совместный комитет Совета Европы рекомендовал применить в отношении РФ исключительную процедуру, ведущую к исключению ее из СЕ.

Реклама

Читайте также: