Українська
$ 28,4
34,85
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

"Оголенная грудь — знак протеста": в Праге прошла акция из-за карантина (фото)

10 января, 18:29

Ольга Литвин Ольга Литвин

Протестанты обвинили власть в том, что она вызвала "пандемию бедности"

/ Фото: REUTERS/David W Cerny

Сегодня в Праге на Староместской площади протестовали представители малого и среднего бизнеса. Предпринимателипросили правительство отменить карантин.

Реклама

Об этом сообщает издание idnes.cz.

Демонстранты не согласились с мерами правительства. Они считают, что власть вызвала "пандемию бедности".

/ Фото: REUTERS/David W Cerny

Реклама

Читайте также: В Португалии рестораторы голодают перед парламентом из-за карантина

На стороне протестующих выступил бывший президент Вацлав Клаус.

"Достаточно всех запретов и приказов, которые рушат нашу жизнь и деятельность!" – критиковал он меры правительства.

/ Фото: REUTERS/David W Cerny

В тренде
Бог наказал? Сын Лукашенко рассказал, как они болели COVID-19
Реклама

Во время митинга выступил музыкант Даниэль Ланда, ставший главным героем демонстрации.

"Мы – сила, но мы не насилие. Мы – сила, которая должна подталкивать правительство к разумным решениям, чтобы мы могли дышать", – сказал он.

По оценкам полиции, на Староместской площади собралось около 2000 человек.

/ Фото: REUTERS/David W Cerny

Реклама

Мероприятие длилось около полутора часов, а завершилось все исполнением государственного гимна.

Напомним, ранее прошел новый COVID-бунт в Словакии. Бары и рестораны планировали открыть, несмотря на запреты.

Кроме того, несмотря на объявленную в Словакии чрезвычайную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, в стране прокатилась волна протестов против COVID-ограничений, принятых правительством Игоря Матовича.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

митинг акция протеста Прага протестующие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россияне вернули в зону строительства
Россияне вернули в зону строительства "Северного потока – 2" старый трубоукладчикЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны
В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцину
В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцинуЕвросоюз
Цены на газ в Европе устремились к рекорду за два года
Цены на газ в Европе устремились к рекорду за два годаЭкономика
Из проекта
Из проекта "Северный поток-2" выходит один из ключевых игроковСША
В Польше при жутких обстоятельствах погиб украинец
В Польше при жутких обстоятельствах погиб украинецЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять