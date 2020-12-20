Опасаются нового вида COVID-19: страны одна за другой прекращают авиасообщение с Британией

Австрия закрывает авиасообщение с Великобританией, где накануне обнаружили новый штамм коронавируса.
Об этом пишет Sky News.
Подробностей о сроках запрета пока нет.
Ранее из-за опасений по поводу нового штамма коронавируса запретили авиаперелеты из Великобритании Италия, Нидерланды и Бельгия.
Согласно информации СМИ, Франция и Германия также вскоре могут запретить авиаперелеты из Британии.
Ранее Чехия ввела более строгие карантинные меры для людей, прибывающих из Великобритании.
Мы писали, что мутировавший коронавирус, который выявили в Великобритании, уже распространяется по всему миру.
Напомним, британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.
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