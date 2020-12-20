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Опасаются нового вида COVID-19: страны одна за другой прекращают авиасообщение с Британией

20 декабря, 16:09

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Австрия – четвертая страна, которая закрывает авиасообщение с Британией

Австрия закрывает авиасообщение с Великобританией, где накануне обнаружили новый штамм коронавируса.

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Об этом пишет Sky News.

Подробностей о сроках запрета пока нет.

Ранее из-за опасений по поводу нового штамма коронавируса запретили авиаперелеты из Великобритании Италия, Нидерланды и Бельгия.

Согласно информации СМИ, Франция и Германия также вскоре могут запретить авиаперелеты из Британии.

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Ранее Чехия ввела более строгие карантинные меры для людей, прибывающих из Великобритании.

Мы писали, что мутировавший коронавирус, который выявили в Великобритании, уже распространяется по всему миру.

Напомним, британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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