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Опасно для жизни. Литва предостерегла своих граждан от поездок в Беларусь

24 мая, 16:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

МИД Литвы обратился к гражданам из-за инцидента с принудительной посадкой самолета в Минске

Литва предупредила граждан об опасности поездок в Беларусь

Литва предупредила граждан об опасности поездок в Беларусь

Министерство иностранных дел Литвы рекомендует своим гражданам не посещать Беларусь после инцидента с принудительной посадкой самолета в аэропорту Минска и задержания журналиста Романа Протасевича.

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Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Литвы.

"С учетом угрозы безопасности и жизни министерство настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ехать в Республику Беларусь, а находящимся там гражданам Литовской Республики – покинуть эту страну", - говорится в сообщении.

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Задержанный в Минске самолет Ryanair. Фото TUT.BY

Напомним, Генеральная прокуратура Литовской Республики, граждане которой летели рейсом Афины – Вильнюс компании Ryanair, принудительно прерванным 23 мая властями Беларуси, начала досудебное расследование инцидента с "захватом самолета".

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Также сообщалось, что ЕС готов закрыть авиасообщение с Беларусью.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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