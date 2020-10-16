"Опасные" Boeing 737 Max снова взлетят: ЕС готовит разрешение

В Европе хотят до конца года возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8 – весь мир отказался от них после двух авиакатастроф, жертвами которых в совокупности стали 346 человек.

Реклама

Как сообщает Bloomberg, об этом 16 октября заявил исполнительный директор Европейского агентства по авиационной безопасности Патрик Кай.

Главный авиарегулятор Евросоюза уже завершил тестовые полеты воздушного судна и сейчас проводит окончательную проверку документов, чтобы в ноябре издать директиву о летной годности.

Читайте также: Boeing возобновила производство скандальных самолетов 737 Mаx

В то же время, обновление программного обеспечения модели (считается, что именно сбой в датчике набора высоты стал причиной падения Boeing 737 Max в Эфиопии в 2019 году и за полгода до того в Малайзии) будет продолжаться до 2022 года.

Реклама

"Наш анализ доказал его безопасность. Достигнутый уровень безопасности достаточно высок для нас. Мы обсудили с Boeing тот факт, что с помощью третьего датчика мы можем достичь еще более высокого уровня безопасности", – сказал Кай.

Напомним, что авиакомпании всего мира отказались от эксплуатации Boeing 737 Max 8 после того, как самолеты такой модели потерпели два крушения – 29 октября 2018 года в Яванское море упал лайнер индонезийского перевозчика Lion Air, а 10 марта 2019 произошла авиакатастрофа Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой в Эфиопии. В результате погибли 189 и 157 человек соответственно.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама