"Опасные" Boeing 737 Max снова взлетят: ЕС готовит разрешение

В Европе хотят до конца года возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8 – весь мир отказался от них после двух авиакатастроф, жертвами которых в совокупности стали 346 человек.
Как сообщает Bloomberg, об этом 16 октября заявил исполнительный директор Европейского агентства по авиационной безопасности Патрик Кай.
Главный авиарегулятор Евросоюза уже завершил тестовые полеты воздушного судна и сейчас проводит окончательную проверку документов, чтобы в ноябре издать директиву о летной годности.
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В то же время, обновление программного обеспечения модели (считается, что именно сбой в датчике набора высоты стал причиной падения Boeing 737 Max в Эфиопии в 2019 году и за полгода до того в Малайзии) будет продолжаться до 2022 года.
"Наш анализ доказал его безопасность. Достигнутый уровень безопасности достаточно высок для нас. Мы обсудили с Boeing тот факт, что с помощью третьего датчика мы можем достичь еще более высокого уровня безопасности", – сказал Кай.
Напомним, что авиакомпании всего мира отказались от эксплуатации Boeing 737 Max 8 после того, как самолеты такой модели потерпели два крушения – 29 октября 2018 года в Яванское море упал лайнер индонезийского перевозчика Lion Air, а 10 марта 2019 произошла авиакатастрофа Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой в Эфиопии. В результате погибли 189 и 157 человек соответственно.
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