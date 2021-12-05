Мир
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Шевченко vs Ювентус: онлайн 🔱 Вагнергейт Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Опасные маневры и пьяный экипаж. В Польше задержали российское судно

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
5 декабря, 19:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В настоящее время судно стоит на якорной стоянке
Российский сухогруз "Руслана". Фото: коллаж "Сегодня"
Российский сухогруз "Руслана". Фото: коллаж "Сегодня"

В водах Балтийского моря пограничная служба Польши задержала российское судно "Руслана". Сухогруз совершал опасные маневры, а экипаж, состоящий из граждан РФ, был пьян.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Реклама

"В настоящее время судно стоит на якорной стоянке. Инспектор Государственной портовой инспекции Морского управления Гдыни при содействии офицеров пограничной службы проинспектировал судно. На его основании составлена нота о задержании судна. О случившемся уведомили полицию", – говорится в сообщении пограничников.

Что известно?

В ночь с 3 на 4 декабря судно под российским флагом, следовавшее из Клайпеды в Северный порт Гданьска, покинуло обозначенный фарватер и не отвечало на вызовы. По информации управления, сухогруз также не ответил на звонки капитана порта.

"Наши службы уведомили Морской департамент пограничной охраны, к которому обратились с просьбой о срочном вмешательстве из-за высокой вероятности создания угрозы для морского судоходства и риска посадки на мель в районе Собешевского острова", – говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, к месту происшествия было отправлено подразделение Морской поисково-спасательной службы. Через некоторое время был установлен контакт с судном, которое было направлено на якорную стоянку Северного порта.

Отмечается, что офицеры Кашубской пограничной дивизии "поднялись на борт и проверили трезвость экипажа". Трое членов экипажа, включая капитана, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте другие новости "Сегодня":

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Популярное в разделе "Мир"
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Больше о самом богатом
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.29

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.94

Украина - на 110 месте в этом рейтинге
ТОП-10 стран по уровню счастья
1
Финляндия Финляндия
7.842
2
Дания Дания
7.620
3
Швейцария Швейцария
7.571
4
Исландия Исландия
7.554
5
Нидер­ланды Нидер­ланды
7.464
6
Норвегия Норвегия
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеция Швеция
7.363
9
Новая Зелан­дия Новая Зелан­дия
7.277
10
Австрия Австрия
7.268
Подробнее
Рассветы
Восход солнца в самых красивых городах мира
Иерусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львов
Токио
Лондон
Москва
Каир
Рио-де-Жанейро
Дели
Киев
1/2
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Дневник независимости 🇺🇦

5 декабря 1991. Первый президент Украины Леонид Кравчук принял присягу на верность народу Украины. Одну руку он положил на сердце, а другую на Конституцию и Акт провозглашения независимости Украины.

Погрузиться в тот день
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять