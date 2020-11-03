Оправданный нацгвардеец Маркив вышел из тюрьмы: первое видео на свободе

Ветерана выпустили на волю в день оглашения решения по его апелляции

Бывший служащий Нацгвардии Украины Виталий Маркив, которого Апелляционный суд Милана сегодня оправдал по делу о гибели итальянского репортера Андреа Роккелли, уже вышел на свободу.

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Видео с освобожденным ветераном боевых действий на Донбассе на своей странице в Twitter 3 ноября опубликовал пользователь Виталий Барабаненко.

На снятых кадрах нацгвардеец находится возле ворот тюрьмы, где его содержали. Кажется, он не верит своему счастью – впервые более чем за три года он оказался на свободе.

Напомним, что итальянский фотожурналист Андреа Роккелли погиб 24 мая 2014 года в результате артиллерийского обстрела в районе села Андреевка в Донецкой области. В 2017 году Виталий Маркив был арестован по прилете в Италию, куда приехал навестить мать – его обвинили в причастности к гибели итальянца. А в прошлом году суд признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы.

Главным аргументом защиты было то, что в момент своей гибели Роккелли находился на территории, подконтрольной ВСУ. Поэтому он погиб в результате атаки боевиков.

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Кроме того, адвокатам удалось добиться отвода одного из важных "доказательств" против украинца.

Видео: Сегодня

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