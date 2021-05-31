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Опять ложное минирование – самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине

31 мая, 11:50

Виталий Семченко Виталий Семченко

Самолет со 160 пассажирами приземлился в аэропорту Берлина около 20:00 по местному времени 30 мая. Экипаж сам запросил разрешение на посадку

Еще один авиарейс Ryanair был прерван из-за ложного минирования

Еще один авиарейс Ryanair был прерван из-за ложного минирования / Фото: Unsplash

Еще один авиарейс компании Ryanair, который следовал из Дублина в Краков, был прерван из-за ложного сообщения о минировании.

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Об этом сообщает Euronews.

Самолет со 160 пассажирами приземлился в аэропорту Берлина около 20:00 по местному времени 30 мая. Экипаж сам запросил разрешение на посадку.

Его отправили на стоянку дальше от терминала. Пассажиров высадили, а их багаж правоохранители со служебными собаками обследовали сначала у самолета, а затем в здании терминала.

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В полиции также сообщили, что никакой угрозы для жизни людей обнаружить не удалось. Как рассказали в аэропорту, пассажиров тем временем отвели в терминал и обеспечили питанием. После всех проверок уже на другом самолёте их отправили в Краков.

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Напомним, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair. В связи с этим ЕС уже запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".

Кроме того, гендиректор Ryanair Майкл О'Лири написал белорусским властям письмо, назвав захват самолета "незаконным и предумышленным угоном". А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что решение о принудительной посадке в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту власти Беларуси приняли в координации с Россией.

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