Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Орбан после победы на выборах назвал Зеленского противником венгерского режима

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 апреля, 08:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам премьер-министра, против венгерского режима выстроились большие международные центры власти
Виктор Орбан и Владимир Зеленский / Коллаж "Сегодня"
Виктор Орбан и Владимир Зеленский / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал украинского президента Владимира Зеленского в числе тех, кто мешал повторному избранию его партии. Об этом он заявил в своем выступлении после выборов.

Об этом сообщает Hungary Today.

Реклама

"Мы одержали настолько большую победу, что она видна с Луны, но точно из Брюсселя. Христианско-демократическая национальная политика победила, и мы должны сказать Брюсселю, что это не прошлое, а будущее", – заявил Виктор Орбан.

По его словам, против венгерского режима выстроились большие международные центры власти. Также Виктор Орбан отметил, что венгерские левые были худшей инвестицией Джорджа Сороса.

"Эта победа запомнится на всю жизнь, потому что многие ополчились против нас, в том числе левые дома, левые за рубежом, бюрократы в Брюсселе, все фонды и организации правящей империи, иностранные СМИ, и в конце концов, даже украинский президент" – заявил Виктор Орбан.

Реклама

Сложные отношения с Венгрией

  • В начале февраля стало известно, что именно Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО, что могло бы существенно помочь ВС Украины в войне с Россией.
  • В начале года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна согласится на вступление Украины в НАТО после выполнения некоторых условий, одно из которых – решение проблемы с правами национальных меньшинств.
  • 14 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вторжение России в Украину может привести к волне из сотен тысяч украинских беженцев, которые хлынут в страну, и поэтому необходимо не допустить военных действий.
  • Отношения между Украиной и Венгрией ухудшились после принятия Верховной Радой закона об образовании в сентябре 2017 года. Венгрия считает, что закон нарушает право этнических венгров получать образование на своем родном языке.
  • Весной 2014 года в разгар войны на Донбассе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал автономии для венгров Закарпатья.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 3 апреля
1
Личный состав 18000
Личный состав
2
Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 644
Танки
5
ББМ 1830
ББМ
6
Артиллерия 325
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 105
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 89
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1249
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Игорь Карчевский – преподаватель Острожской академии, полковник запаса. В первые дни войны ушел на фронт. Кандидат психологических наук, преподаватель, которого очень уважали и ценили тысячи студентов, погиб во время боя под Киевом, проявив невероятное мужество в борьбе за родную страну.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Лев Улесов – самый известный парень-модель из Украины, а теперь – боевой медик-доброволец. Еще недавно 21-летний юноша ходил по подиуму на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste. А сейчас - на фронте, потому что имеет медицинскую подготовку и стремится защищать Украину. "Я здесь, чтобы спасать людей, оказывать первую помощь и вывозить за пределы передовой".
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять